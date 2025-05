Indische Rupie verliert an Schwung in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag.Die schwächere Einzelhandelsinflation in Indien erhöhte die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die RBI, was auf die INR drückt.Händler bereiten sich auf die US-Einzelhandelsumsätze und PPI-Daten für April vor, die später am Donnerstag fällig sind. Die indische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...