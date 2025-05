Zürich - Die Immobiliengesellschaft Züblin hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per 31. März) den Gewinn markant gesteigert. Positiv zu Buche schlugen insbesondere Bewertungsgewinne. Die Dividende soll dennoch konstant bleiben. Der Reingewinn hat sich auf 8,7 Millionen Franken mehr als versechsfacht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Ins Gewicht fielen insbesondere positive Marktwertveränderungen der Anlageliegenschaften in Höhe von 5,8 Millionen ...

