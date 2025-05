NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Das erste Quartal liege im Rahmen des Analystenkonsens, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es Abweichungen im Geschäftsmix gegeben, unter anderem sei der Energiehandel schwächer gewesen. Dies sei aber anderswo aufgefangen worden, etwa mit Windkraft an Land./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 01:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 01:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129