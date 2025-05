NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Harry Martin stellte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Frage, ob das erste Quartal bildlich ein schöner Sonnenuntergang vor einer stürmischen Nacht war. Im Mittelpunkt stehe die Frage, wie nachhaltig die Marge im Nordamerika-Geschäft sei, schrieb er./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 18:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8