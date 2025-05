EUR/GBP reduziert die jüngsten Gewinne auf etwa 0,8430 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag.Das vorläufige BIP des Vereinigten Königreichs wuchs im ersten Quartal 2025 um 0,7% QoQ, stärker als erwartet. Investoren bereiten sich auf den BIP-Bericht der Eurozone für das erste Quartal vor, der später am Donnerstag fällig ist.Das Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...