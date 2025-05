Die E.ON-Aktie ist nach einer starken Aufwärtsbewegung in den letzten Tagen wieder etwas zurückgekommen. Am Mittwoch hat das Unternehmen nun frische Zahlen vorgelegt. Wie sind diese einzuschätzen und verhelfen sie dem DAX-Titel zu neuem Schwung? Gelungener Jahresauftakt Der Essener Energieversorger hat in den ersten drei Monaten operativ deutlich zugelegt. Das bereinigte EBITDA kletterte im Jahresvergleich um 18% auf etwa 3,2 Milliarden €. Davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...