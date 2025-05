Den Megawattspeicher KB.eSAVE hat das Unternehmen KB.Energy speziell für den hochdynamischen Handel an der Strombörse konzipiert. Das Unternehmen KB.energy aus dem niedersächsischen Bassum hat auf der Intersolar in München den Megawattspeicher KB.eSAVE vorgestellt. Den KB.eSAVE hat das Unternehmen in Niedersachsen gemeinsam mit der Stodia GmbH, einem Unternehmen in der Batterie- und Messtechnik aus Gifhorn, entwickelt. Er wird vor Ort mit Standardbauteilen der Industrie gefertigt. Alle Komponenten, ...

