TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen haben am Donnerstag Kursverluste das Bild bestimmt - ähnlich wie in Europa. Es sei ganz normal, dass die Märkte nach der Erholungsrally infolge der Deeskalation des amerikanisch-chinesischen Handelskriegs nun eine kleine Verschnaufpause einlegten, kommentierte Rashmi Garg, Portfoliomanagerin bei AL Dhabi Capital.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank um 0,90 Prozent auf 3.907,80 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 0,86 Prozent auf 23.437,21 Punkte nach unten.

Die Aktien von Tencent gaben etwas nach, obwohl der chinesische Internetkonzern für das erste Quartal das höchste Umsatzwachstum seit drei Jahren berichtet hatte. Allerdings legte der Nettogewinn weniger als erwartet zu. Im heutigen Tagesverlauf veröffentlicht noch der Amazon -Konkurrent Alibaba seine Geschäftszahlen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verabschiedete sich 0,98 Prozent tiefer mit 37.755,51 Punkten aus dem Handel. Derweil trotzte der australische S&P/ASX 200 mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 8.297,50 Punkte dem international schwachen Börsenumfeld./gl/mis

US0231351067, JP9010C00002, 2455717, QT0009982759, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0, KYG017191142