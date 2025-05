Die Aktie des DAX-Konzerns Merck KGaA steht am heutigen Donnerstag deutlich unter Druck. Das Unternehmen hat am frühen Morgen die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Diese lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Allerdings kassierte der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr, was am Markt nicht gut ankam.Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda wuchs im Jahresvergleich organisch ...

