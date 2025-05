EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group treibt Digitalisierung im Pflegesektor voran - weitere Großprojekte stärken Marktposition im Healthcare-Bereich



swissnet Group treibt Digitalisierung im Pflegesektor voran - weitere Großprojekte stärken Marktposition im Healthcare-Bereich Berg, Schweiz - 15. Mai 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, intensiviert ihr Engagement im deutschen Gesundheits- und Pflegemarkt. Mit mehreren neuen Projekten in Pflegeeinrichtungen baut das Unternehmen seine Position als Digitalisierungspartner im Healthcare-Bereich weiter aus. Zu den aktuellen Projekten zählen unter anderem neue ICT-Infrastrukturlösungen für neue Pflegeheime und die Adolphi Stiftung. Dabei werden moderne DECT-Kommunikationssysteme, Netzwerktechnik und Cloudlösungen implementiert - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von Pflegepersonal und Bewohnern. Parallel dazu betreut swissnet Group im Rahmen der AP-Qualifizierung ein Microsoft-Migrationsprojekt mit Fokus auf Datensicherheit und schnelle Reaktionszeiten. Diese Projekte ergänzen bereits erfolgreich realisierte Vorhaben in Krankenhäusern wie dem Clementinenhaus Hannover und dem Großkrankenhaus Peine. Auch mit der Vitanas Gruppe, einem der größten Pflegeheimbetreiber in Deutschland, besteht eine langjährige Zusammenarbeit mit zahlreichen umgesetzten Standorten. Mit den aktuellen Projektgewinnen steigt das konsolidierte Umsatzvolumen im Bereich "Healthcare & Pflege" auf über 360.000 Euro allein in den letzten Monaten - Tendenz steigend. "Wir sehen in Pflegeeinrichtungen einen besonders hohen digitalen Nachholbedarf - und gleichzeitig ein enormes Potenzial, mit den richtigen Technologien echte Entlastung im Alltag zu schaffen", erklärt Jonathan Sauppe, CEO der swissnet Group. "Unsere Lösungen verbessern nicht nur die Abläufe, sondern stärken auch die Attraktivität des Pflegeberufs." swissnet Group positioniert sich damit als zentraler Umsetzungspartner für die digitale Infrastruktur in Pflegeeinrichtungen - mit einem Leistungsportfolio, das Analyse, Umsetzung und laufenden IT-Betrieb aus einer Hand abdeckt. Sascha Kühn, Head of Media Technologies swissnet Group: "Mit unserem innovativen Angebot ermöglichen wir es Unternehmen, ihre Botschaften effizient und zielgenau zu platzieren und Informationen zu kommunizieren. So schaffen wir Mehrwerte und Erlebnisse, die begeistern. Mit unserem Digital-Signage-Abo können Unternehmen ihre Zielgruppen optimal erreichen, erhöhen ihre Reichweite und steigern ihre Umsätze. Digital Signage steht noch am Anfang seiner Entwicklung. In Zukunft werden Technologien wie Künstliche Intelligenz und Automatisierung Prozesse vereinfachen und das Kundenerlebnis noch weiter verbessern." Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





