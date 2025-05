Der WTI-Preis fiel am Donnerstag um etwa 3% aufgrund zunehmender Ängste vor einem globalen Angebotsüberschuss.Trump kommentierte: "Ich denke, wir sind sehr nah an einem Deal mit dem Iran. Der Iran hat den Bedingungen zugestimmt."Die US-EIA berichtete von einem erheblichen Anstieg der Rohöllagerbestände um 3,5 Millionen Barrel in der letzten Woche, ...

