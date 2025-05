Im ersten Halbjahr 2024/2025 erwirtschaftete die Deutsche Konsum REIT-AG bei einem auf 163 Objekte reduzierten Bestand Mieterlöse in Höhe von 35,4 Mio. € (Vorjahr: 39,8 Mio. € bei 183 Objekten). Das Vermietungsergebnis lag mit 20,3 Mio. € nur leicht unter dem Vorjahr. Die Funds from Operations (FFO) beliefen sich auf 8,0 Mio. € (0,20 € je Aktie), was den Zinsanstieg und höhere Finanzierungskosten widerspiegelt (H1 2023/24: 16,5 Mio. € bzw. 0,47 € je Aktie). Finanzielle Robustheit durch Entschuldung und Kapitalstärkung Die Gesellschaft senkte ihren Netto-Verschuldungsgrad (Netto-LTV) auf 52,5 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...