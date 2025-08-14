Die Deutsche Konsum REIT-AG hat im dritten Quartal 2024/2025 deutliche Einschnitte bei Ertrag und Portfolio hinnehmen müssen. Verkäufe, Neubewertung und Einmaleffekte aus der laufenden Sanierung belasten die Zahlen - gleichzeitig verbessert sich aber die Bilanzstruktur spürbar. Deutsche Konsum REIT: Portfolio kleiner, Mieteinnahmen rückläufig Das Immobilienportfolio umfasst nach Verkäufen nun 152 Objekte mit einem Bilanzwert von 824,2 Mio. Euro. Die Mieterlöse sanken auf 52,7 Mio. Euro (Vorjahr: 59,2 Mio. €), das Vermietungsergebnis auf 29,8 Mio. € (Vorjahr: 37,8 Mio. Euro). Die Funds from Operations ...Den vollständigen Artikel lesen ...
