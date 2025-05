Unterföhring (ots) -- Alle Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga in der Saison 2025/26 auch für alle Kunden mit Sky Entertainment Plus- Das besondere Angebot (https://youtu.be/ku7d20MzwfQ): Sky Entertainment Plus mit Sky Serien, Netflix inklusive Bundesliga-Freitag für 15 Euro/Monat in den ersten zwölf Monaten- Die Freitagsspiele werden zusätzlich auf dem Entertainment-Sender Sky Showcase bereitgestelltUnterföhring, 15. Mai 2025 - Mit dem "Flutlicht-Freitag" erleben die Fußballfans ab der neuen Saison 2025/26 den Auftakt in den Spieltag endlich wieder live bei Sky Sport. Die Bundesliga zur Prime Time wird bei Sky Sport von den generationenübergreifenden Kommentatorenduos Hansi und Cornelius Küpper und Florian Schmidt-Sommerfeldt ("Schmiso") / Frank Buschmann ("Buschi") präsentiert - die perfekte Mischung aus stimmungsvoller Fußballübertragung und bestem Entertainment.Neukunden macht Sky Deutschland jetzt ein besonderes Angebot: "Wir legen noch eins drauf" (https://www.sky.de/bestellung/pakete-produkte/sky-entertainment-plus-paket-165191) umfasst den "Flutlicht-Freitag" und damit alle Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga in der Saison 2025/26* live sowie das komplette Top-Entertainmentprogramm von Sky und Netflix (Sky Entertainment Plus*). Das Abonnement gibt es für 15 Euro pro Monat in den ersten zwölf Monaten. Auf Wunsch können auch die Premium-Pakete Sport, Bundesliga und Cinema dazu gebucht werden.Neal O'Rourke, Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sky Deutschland: "Der Bundesliga-Freitag ist ab der kommenden Saison endlich zurück bei Sky Sport. Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir diese großen Fußballabende feiern und sicher auch viele Menschen für Sky Sport begeistern. Hierfür machen wir den Neukunden ein richtig gutes Angebot - das beste Entertainment von Sky und Netflix inklusive Flutlicht-Freitag ab 15 Euro pro Monat."Die Freitagsspiele werden in der kommenden Saison 2025/26 auch auf dem Entertainment-Sender Sky Showcase bereitgestellt, parallel zur Live-Übertragung auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga.Bei Buchung des Fußball-Bundesliga-Pakets können Fußballfans bei Sky Sport ab der neuen Saison 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge empfangen, neu dabei sind alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga, inklusive des "Topspiels der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service "My Matchday" verpassen Fans kein Tor. Sky Sport bietet alle Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit "Match-Alarm" sowie in der Mehrfachbildansicht "Multiview".. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.Alle Informationen zur Bundesliga 2025/26 bei Sky Sport sind auf sky.de abrufbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschland*Mindestvertragslaufzeit 12 Monate. Automatische Verlängerung auf unbestimmte Zeit zu EUR 25 mtl.; Kündigungsfrist 1 Monat, frühestens zum Ende der Mindestvertragslaufzeit.Fußball Bundesliga Freitagsspiele mit Sky Entertainment Plus befristet auf Saison 2025/26.Das Sky Entertainment Plus Paket umfasst zusätzlich den Zugang zum Standard-Abo mit Werbung (beinhaltet aktuell Full HD und die gleichzeitige Nutzung auf zwei Geräten) des Anbieters Netflix International B.V. Voraussetzung für die Nutzung des Netflix Dienstes im Rahmen des Pakets Sky Entertainment Plus ist ein Sky Q Receiver oder eine Sky Stream Box, die mit dem Internet verbunden sind. Empfohlene Bandbreite mindestens 3,5 Mbit/s für SD-Qualität, 6 Mbit/s für HD-Qualität. Für die Internetverbindung anfallende Kosten sind kein Bestandteil des Sky Abonnements. Der Netflix Dienst steht über die von Sky zur Verfügung gestellten Apps auf Smart-TVs, Spielekonsole und mobile Geräte nicht zur Verfügung. Sobald der Netflix Dienst im Rahmen des Sky Entertainment Plus Abonnements aktiviert ist, kann er auch unabhängig vom Sky Q Receiver und der Sky Stream Box über die Netflix App genutzt werden. Für Netflix-Accounts, die mit Sky Entertainment Plus verbunden sind, gilt für die Dauer des Sky Entertainment Plus -Abonnements folgendes: Die Geschäftsbedingungen von Sky regeln das Abonnementverhältnis des Kunden mit Sky sowie das Sky Entertainment Plus-Abonnement selbst, während die Nutzungsbedingungen von Netflix die Benutzung des Netflix-Dienstes durch den Kunden regeln. Alle Ansprüche des Kunden im Hinblick auf das Abonnement müssen gegenüber Sky geltend gemacht werden. Sky erklärt hiermit im Namen von Netflix, dass die Netflix-Nutzungsbedingungen in Bezug auf die Laufzeit, die Rechnungsstellung, den Preis, ausdrückliche Zusicherungen/Gewährleistungsansprüche/Garantien (soweit vorhanden), Probezeiträume und Kündigungen nicht anwendbar sind. 