Ecolab Life Sciences hat offiziell sein neues Labor für Biotechnologie-Anwendung in King of Prussia, Pennsylvania, eröffnet.

Das neue Werk soll Biopharma-Kunden mit Anwendungen und Prozessen für die Reinigung von biotherapeutischen Molekülen unterstützen. Der umfassende technische Support lässt sich skalieren und eignet sich deshalb unabhängig vom Produktionsumfang sowohl für biopharmazeutische Unternehmen als auch für Auftragshersteller. Der neue Standort befindet sich im Osten der USA, ganz in der Nähe von zahlreichen großen Pharmakonzernen und einem Hub für Innovationen im Bereich Bioverarbeitung.

Das Labor ist ausgestattet mit leistungsstarken Tools für die Prozessentwicklung und Chromathographie-Säulen auf Produktionsniveau, was Biotech-Firmen ganzheitlichen Support für die Prozessentwicklung garantiert. Große Biopharma-Unternehmen können das Anwendungslab während des gesamten Entwicklungszyklus nutzen, vom Anfang bis zum Ende und bis zur Vermarktung. Dies beinhaltet die Bestimmung von alternativen Resins zur Verringerung von Herstellungskosten und Unterstützung bei der Zulassung.

"Unser neues Labor für Biotechnologie-Anwendung ist für uns ein wichtiger Meilenstein, denn so können wir unsere Kunden weltweit als technischer Partner unterstützen," sagte Jennifer Sorrells, Ph.D., Vice President of Research and Development, Ecolab Life Sciences. "Dieses Lab zeigt, dass wir in der Lage sind, optimale Lösungen für Bioverarbeitung anzubieten, indem wir die innovative Resin-Toolbox von Ecolab mit fundiertem Wissen über die Optimierung des Reinigungsprozesses kombinieren. Wir möchten unsere Kunden in die Lage versetzen, lebensrettende Therapien schneller auf den Markt zu bringen."

Biopharma-Unternehmen und Auftragsproduzenten nutzen bereits Ecolab's Bioprocessing Applications Lab, um bei Lifecycle-Studien schneller Resultate zu erzielen und die Produktion effizienter zu gestalten. Das Labor kann innerhalb von Wochen Studien durchführen und Ergebnisse liefern. Dadurch wird die Marktreife eher erreicht, Kunden erhalten Zugriff auf Rohdaten und der Betrieb wird kooperativ und transparent gestaltet.

Das neue Labor ergänzt Ecolab's bestehendes European Applications and Research Development Lab, in Wales, UK. Es gehört zum Ecolab Life Sciences Pharma Center of Excellence, einer Investition von mehreren Millionen Dollar. Dazu gehört ein interaktives Lernzentrum, das The Xchange Customer Experience Center, sowie ein Werk für die Herstellung von APIs (Active Pharmaceutical Ingredient) und Hilfsstoffen.

Mehr Informationen finden Sie hier.

