© Foto: Jason DeCrow - FR103966 AP

Jim Cramer sieht Reddit nach starken Zahlen als Kaufchance - aber nur für risikofreudige Anleger. Warum er trotz Kurssprung Potenzial sieht und was Reddit von anderen Plattformen abhebt.Nach einem Kurssprung von über 11 Prozent am Mittwoch zeigt sich der US-Börsenexperte Jim Cramer für Reddit optimistisch. Trotz der Rallye glaubt er, dass sich ein Einstieg jetzt lohnen kann - allerdings nur für Anleger mit starken Nerven. "Solche Titel lohnen sich nur, wenn man mit heftigen Kursschwankungen leben kann", so der CNBC-Moderator in seiner Sendung Mad Money. Ein Tweet des US-Präsidenten oder ein ähnlicher Impuls könne ausreichen, um Reddit erneut unter Druck zu setzen. Tatsächlich liegt der Kurs …