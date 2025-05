Zürich - Trotz der sich verstärkenden konjunkturellen Unsicherheiten bleiben Herr und Frau Schweizer in Konsumlaune. Die Ängste um eine wirtschaftliche Abkühlung schlagen sich laut Daten der Postfinance bisher nicht im tatsächlichen Konsumverhalten wider. So stieg der von Postfinance erhobene Konsumindikator im April wie schon im März im Jahresvergleich um 1,5 Prozent an, wie Finanz-Tochter der Post am Donnerstag mitteilte. Auch in den Monaten Januar ...

