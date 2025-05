FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.05.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 7000 (7700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS GB GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 340 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BURBERRY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1000 (900) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2600 (2800) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 5350 (5500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1150 (1055) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 850 (775) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 400 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1065 (1025) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3010 (3025) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3150 (3350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1400 (918) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob