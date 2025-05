(Kurse und weiterer Aspekt ergänzt, Trump-Besuch präzisiert.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Rally der Rüstungswerte hatte sich zuletzt abgekühlt - auch wegen der anstehenden Ukraine-Gespräche in der Türkei. Am Donnerstagvormittag zogen Rheinmetall, Hensoldt, Renk und auch Thales nun aber wieder deutlich an.

Die Rheinmetall-Aktien gewannen an der Spitze des Dax bis zu 6,5 Prozent und näherten sich mit gut 1.696 Euro wieder dem jüngsten Rekord von 1.744 Euro. Hensoldt gewannen als bester Wert des MDax zeitweise gar mehr als 7 Prozent.

Inzwischen ist klar, dass aus den Verhandlungen zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland in Istanbul kein Gipfel wird. So schickte der russische Präsident nur seinen Berater Wladimir Medinski, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit für eine echte Annäherung mit Entscheidungscharakter ist damit gesunken. Auch US-Präsident Trump verzichtet zunächst auf eine Reise in die Türkei. Er behielt sich bei entsprechendem Verlauf allerdings vor, später hinzuzustoßen.

Derweil heben Börsianer als Kurstreiber auch das Statement des neuen deutschen Außenministers Johann Wadephul hervor. Er schloss sich bei einem Nato-Außenministertreffen den Trump-Forderungen nach einer massiven Erhöhung der Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten auf jeweils fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung an. Unklar sei allerdings der Zeitpunkt dafür, so ein Marktteilnehmer./ag/mis

FR0000121329, DE0007030009, DE000HAG0005, DE000RENK730