Unterföhring (ots) -Sie ist das Zentrum des europäischen Footballs: die European League of Football (ELF). Mit 16 Teams aus 9 Ländern und wachsenden Zuschauerzahlen startet die ELF am Wochenende in ihre neue Saison.Zum Auftakt in die neue Saison muss traditionell der Champion ran. Am Samstag, 17. Mai, tritt Titelverteidiger Rhein Fire bei den Paris Musketeers an - live ab 17:50 Uhr auf Joyn und ran.de. Am Sonntag, 18. Mai, folgen zwei Top-Duelle live auf ProSieben MAXX: Die Munich Ravens treffen ab 12:45 Uhr auf die Raiders Tirol und Stuttgart Surge empfängt ab 16:15 Uhr Frankfurt Galaxy. Beide Spiele gibt es live auch auf Joyn und ran.de.Championship Game in Stuttgart: Football trifft auf Hip-Hop-LegendenDas große ELF-Finale steigt am 7. September in der MHP Arena in Stuttgart. 60.00 Fans können kommen. Mit dabei beim Championship Game: "Die Fantastischen Vier". Die Hip-Hop-Legenden treten in ihrer Heimatstadt in der Halbzeitshow auf.Mehr Spitzensport am Wochenende auf ProSieben MAXX: Eishockey-WM & Baller-League-FinaleBei der Eishockey-WM trifft am Freitag, 16. Mai, Vizeweltmeister Schweiz auf Norwegen, live ab 19:50 Uhr. Am Sonntag, 18. Mai, direkt nach dem ELF-Spiel, folgt das WM-Duell Schweiz vs. Ungarn, live ab 16:50 Uhr.Montag, 19. Mai, 20:15 Uhr: Das große Finale der Baller League - live bei "ran Fußball" auf ProSieben MAXX.Der Saisonauftakt der ELF:Samstag, 17. Maiab 17:50 Uhr - Paris Musketeers vs. Rhein Fire - live auf Joyn, ran.deSonntag, 18. Maiab 12:45 Uhr - Munich Ravens vs. Raiders Tirol - live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.deab 16:15 Uhr - Stuttgart Surge vs. Frankfurt Galaxy - live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de