Der Goldpreis fällt zum zweiten Mal in Folge und liegt 10% unter seinem Allzeithoch.. Die US-Administration mildert ihren Ton in mehreren Bereichen, was die sicheren Zuflüsse in das Edelmetall verringert. Händler könnten erwarten, dass Gold die 3.000-Dollar-Marke erneut testet. Gold (XAU/USD) rutscht zum Zeitpunkt des Schreibens am Donnerstag auf 3.146 ...

