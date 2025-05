Nvidia hat sich brachial an der Börse zurückgemeldet. Die Aktie des KI-Chip-Champions kletterte am Mittwoch um vier Prozent und liegt jetzt im Mai 25 Prozent vorne. Die Rally sorgt für eine positive Performance seit Jahresbeginn. Kurstreiber: der KI-Deal der USA mit Saudi-Arabien. Was ist da für Nvidia drin?

