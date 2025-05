NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Das US-Geschäft außen vor gelassen, habe der Umsatz in Deutschland die Prognosen knapp verfehlt, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während das operative Ergebnis (Ebitda) wie erwartet ausgefallen sei, hätten der Gewinn je Aktie und der Free Cashflow jeweils über den Schätzungen gelegen. Einen Schwerpunkt sieht er auf dem zuletzt rückläufigen Geschäft mit Breitbandanschlüssen./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 06:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 06:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508