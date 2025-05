NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Im Gesamtbild hätten die Resultate in etwa die Erwartungen getroffen, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Detail habe Windkraft an Land und das Geschäft mit flexiblen Kraftwerken dem enttäuschenden Energiehandel gegenüber gestanden. Die Schlüsselfrage werde nun sein, wie sich die Marktbedingungen im zweiten Quartal entwickeln./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 06:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 06:29 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129