Der Goldpreis ist am zweiten Tag in Folge unter Druck und liegt fast 10% unter seinem Allzeithoch.Die US-Administration mildert ihren Ton in mehreren Bereichen, was die sicheren Zuflüsse in das Edelmetall verringert. Händler von Edelmetallen könnten erwarten, dass Gold die 3.000-Dollar-Marke erneut testet, wenn weitere Lockerungen und ein Waffenstillstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...