Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag ihrer wochenlangen Erholungsrally weiter Tribut gezollt. Damit folgten sie einer ähnlichen Entwicklung an den asiatischen Handelsplätzen. Auch in New York zeichnen sich sinkende Kurse ab. Um die Mittagszeit notierte der EuroStoxx 50 0,51 Prozent tiefer bei 5.375,98 Punkten. Damit knüpfte der Eurozonen-Leitindex an seine Vortagsschwäche an. Der Schweizer SMI kam mit einem Plus von ...

