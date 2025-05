NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das erste Quartal ein langsamerer Jahresauftakt gewesen, schrieb Fabian Piasta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei aber auch auf anspruchsvolle Vergleichszahlen aus dem Vorjahr. Die Zielsetzungen des Pharmaunternehmens hätten Bestand./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 02:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 02:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2GS5D8