Dermapharm wird 0,90 Euro je Aktie als Dividende an die Aktionäre überweisen. Das erfüllt die Erwartungen der Analysten von mwb research. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 43 Prozent. Insgesamt gehen 48,5 Millionen Euro an die Investoren. 2025 will Dermapharm organisch wachsen und effizienter werden. Das Portfolio soll selektiv ...

