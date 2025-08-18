Während viele Pharmariesen im Preiskampf untergehen, hat sich Dermapharm auf Nischenprodukte spezialisiert.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Aktuelle Nachrichten
|12:18
|09:33
|EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dermapharm Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung...
|Di
|WARBURG RESEARCH stuft Dermapharm auf 'Hold'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Hersteller von...
|Di
|Dermapharm Holding SE: Dermapharm meldete im zweiten Quartal ein EBITDA-Wachstum trotz rückläufiger Umsätze
|Die Dermapharm Holding SE (DMP) meldete vorläufige Umsätze für das zweite Quartal von 272,1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hauptursachen waren die Neuausrichtung...
|Di
|Dermapharm sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen
| GRÜNWALD (dpa-AFX) - Gut laufende Geschäfte mit Markenarzneien etwa gegen Allergien haben Dermapharma im ersten Halbjahr gestützt. Rückläufige coronabezogene Umsätze sowie Belastungen durch den Umbau...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DERMAPHARM HOLDING SE
|33,250
|+1,68 %