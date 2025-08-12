Die Dermapharm Holding SE (DMP) meldete vorläufige Umsätze für das zweite Quartal von 272,1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hauptursachen waren die Neuausrichtung des Parallelimportgeschäfts und die Restrukturierung von Arkopharma. Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 6,1 % auf 64,8 Mio. EUR, wodurch sich die Marge auf 23,8 % verbesserte. Unterstützt wurde dies durch Kostenkontrolle, eine verbesserte Produktmix-Struktur und starkes Wachstum im Bereich Markenpharmazeutika. Arkopharma und Sonstige Gesundheitsprodukte erzielten leichte Zuwächse, litten jedoch unter negativen Währungseffekten. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (Umsatz 1,16-1,20 Mrd. EUR; bereinigtes EBITDA 322-332 Mio. EUR). Mit rund 48 % des Umsatzziels und 45 % des EBITDA-Ziels zur Jahresmitte scheint DMP im Plan zu liegen. Da wir unsere Annahmen unverändert lassen, bestätigen wir das DCF-basierte Kursziel von 45,00 EUR. Die Bewertung bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/dermapharm-holding-se
