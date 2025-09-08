Anzeige
Mehr »
Montag, 08.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2GS5D | ISIN: DE000A2GS5D8 | Ticker-Symbol: DMP
Xetra
08.09.25 | 13:23
33,100 Euro
+0,30 % +0,100
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
1-Jahres-Chart
DERMAPHARM HOLDING SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DERMAPHARM HOLDING SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
32,95033,10014:17
32,95033,10014:17
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DERMAPHARM
DERMAPHARM HOLDING SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DERMAPHARM HOLDING SE33,100+0,30 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.