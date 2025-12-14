Die Aktie des Pharmaherstellers Dermapharm hat in der zurückliegenden Börsenwoche eine besonders volatile Entwicklung durchlaufen. Am Mittwochnachmittag kam es innerhalb kurzer Zeit zu erheblichen Kursschwankungen: Innerhalb von etwa einer Stunde bewegte sich der Kurs zwischen 37,80 Euro und 41,00 Euro. Dieser rasante Ausschlag ermöglichte kurzfristig einen maximalen Aktiengewinn von bis zu 18,50 Prozent für RuMaS-Abonnenten. Trotz dieses starken ...

