GRÜNWALD (dpa-AFX) - Dermapharm -Gründer und Aufsichtratschef Wilhelm Beier weitet seine Beteiligung am Arzneimittelhersteller weiter aus. Über die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft kaufte der Unternehmer zuletzt Aktien für insgesamt 53,8 Millionen Euro, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Stimmrechtsmeldung hervorgeht.

Die Themis-Beteiligung und Beiers Anteil an Dermapharm steigen damit nach Unternehmensangaben von rund 77 auf etwa 82 Prozent. Die restlichen Anteile liegen bei institutionellen Investoren und werden im Streubesitz gehandelt.

An der Börse sprang die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie mit bis zu 1,9 Prozent auf ein Tageshoch, schmolz dann aber schnell wieder ab auf zuletzt rund ein halbes Prozent Plus./tav/jha/