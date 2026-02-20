Dermapharm Holding (DMP) wird voraussichtlich seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025 erreichen. Das Unternehmen hat einen Umsatz von 1,16 bis 1,20 Milliarden EUR und ein bereinigtes EBITDA von 322 bis 332 Millionen EUR in Aussicht gestellt, wobei unsere Schätzungen auf 1,18 Milliarden EUR Umsatz und 322 Millionen EUR bereinigtes EBITDA hindeuten. Das vierte Quartal deutet auf eine beschleunigte Rentabilität hin, unterstützt durch Verbesserungen im Produktmix, Effizienzgewinne, nachlassende Kostendruck und den Abschluss der Portfoliostrukturierung im Parallelimportgeschäft. Während die europäischen Pharmamärkte strukturell herausfordernd bleiben, sollten operative Disziplin und Skalierbarkeit die Ertragsvisibilität und die Generierung von Free Cash Flow bis ins Geschäftsjahr 2026 untermauern. Eine begrenzte USD-Exposition reduziert externe Risiken. Wir erhöhen unser Kursziel von 43,00 EUR auf 45,00 EUR und bestätigen unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/dermapharm-holding-se
