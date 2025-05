NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im Rahmen der Konsenserwartungen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf Spartenebene habe der Energiehandel enttäuscht, während die Energieerzeugungsbereiche (inklusive Windkraft an Land) besser als erwartet ausgefallen seien. Keine Aussagen habe es im Hinblick auf mögliche weitere Aktienrückkäufe gegeben./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 01:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 01:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129