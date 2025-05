MAN will zu den ersten Anbietern eines Batterie-elektrischen Reisebusses gehören: Der dreiachsige Lion's Coach 14 E wird im Herbst Weltpremiere feiern, doch schon jetzt enthüllen die Münchner die wichtigsten technischen Eckdaten zum neuen Fernbus, darunter eine Reichweite von bis zu 650 Kilometern. In Serienproduktion soll der Lion's Coach 14 E kommendes Jahr in Ankara gehen. Im ersten Schritt kommt der E-Coach als 13,9 Meter langer Dreiachser ...

