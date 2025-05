Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstagvormittag einen Teil seiner Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Gegen Mittag wird der Euro bei 1,1205 US-Dolar gehandelt, was etwas höher ist als am Morgen mit 1,1190 bzw. am Vorabend mit 1,1179. Gegenüber dem Franken hat der Dollar noch etwas deutlich an Wert eingebüsst. Aktuell kostet der Dollar 0,8376 Franken nach 0,8402 am Morgen bzw. 0,8427 am Mittwochabend. Das EUR/CHF-Paar wird entsprechend mit 0,9385 ...

