USD/JPY fällt zum dritten Handelstag in Folge, da der japanische Yen übertrifft.BoJ Uchida hält die Türen für weitere Zinserhöhungen offen in der Hoffnung auf ein stetiges Lohnwachstum.Der US-Dollar sieht sich Verkaufsdruck vor der Rede von Fed Powell gegenüber.Das USD/JPY-Paar setzt seine Verlustserie am Donnerstag für den dritten Handelstag fort. ...

