© Foto: Seth Perlman - dpa

Die Zahlen von Walmart wurden mit Spannung erwartet, da sie Einblicke geben sollten, wie US-Einzelhändler auf die aktuellen Zollbelastungen reagieren.Walmart verfehlte am Donnerstag knapp die Quartalsumsatzerwartungen der Analysten. Trotzdem hält der Discounter mit Sitz in Arkansas an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest, die ein Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,50 bis 2,60 US-Dollar vorsieht. Diese vorsichtige Gewinnprognose hatte im Februar an der Wall Street für Enttäuschung gesorgt. Im ersten Quartal erzielte Walmart einen bereinigten Gewinn je Aktie von 61 Cent und übertraf damit die erwarteten 58 Cent leicht. Gemeldet wurde ein Umsatz …