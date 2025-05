NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 27,20 auf 29,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Leverkusener hätten im ersten Quartal einen Schritt vorwärtsgemacht in der Validierung ihres neuen Organisationsmodells (DSO), und die Ergebnisaussichten im Agrarchemiegeschäft hätten sich etwas gebessert, schrieb James Quigley am Mittwoch im Nachgang des Berichts. Der Ausgang der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bleibe aber höchst unklar und der Ausgang der Phase III mit Asundexian sei noch etwas zu sehr Zukunftsmusik, um sich jetzt bereits darauf zu konzentrieren./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 06:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BAY0017