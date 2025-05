Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im April leicht an.Der US-Dollar-Index bleibt unter leichtem Abwärtsdruck unter 101,00.Die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten (USA) stiegen im April um 0,1% auf 724,1 Milliarden Dollar, wie das US Census Bureau am Donnerstag bekannt gab. Dieser Wert folgte auf den Anstieg von 1,5% (revidiert ...

