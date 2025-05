Unterföhring (ots) -- "The Iris Affair (https://www.sky.de/serien/iris)" zeigt Niamh Algar und Tom Hollander als Iris Nixon und Cameron Beck in einem packenden Katz-und-Maus-Spiel- Erste Bilder finden Sie hier (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/Lrg7Cz61mVi7Wv60SXhZf9uiS7?domain=app.mediasilo.com) zum Download- Der Verfolgungsjagd-Thriller entführt Zuschauer ins sonnige Italien und startet noch 2025 auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW15. Mai 2025 - Die Verfolgungsjagd ist eröffnet: Sky zeigt heute erste Bilder (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/Lrg7Cz61mVi7Wv60SXhZf9uiS7?domain=app.mediasilo.com) von Niamh Algar und Tom Hollander in der neuen Sky Original Serie "The Iris Affair (https://www.sky.de/serien/iris)". Serienschöpfer, Autor und Showrunner der Thrillerserie ist Neil Cross, das Mastermind hinter der Golden Globe-ausgezeichneten Serie "Luther". Für die Regie zeichnen Terry McDonough ("Breaking Bad", "Better Call Saul") und Sarah O'Gorman ("A Gentleman in Moscow", "The Witcher") verantwortlich. Die Sky Original Serie ist ein bildgewaltiger Verfolgungsjagd-Thriller, in dem die beiden Genies Iris Nixon (Algar) und Cameron Beck (Hollander) gegeneinander antreten - in einem Versteckspiel um Leben und Tod. Die achtteilige Serie startet noch 2025 auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW.Über "The Iris Affair":Als das rätselhafte Genie Iris Nixon eine Reihe von komplexen Online-Rätseln knackt, führen sie die Lösungen zu einer Piazza in Florenz, wo sie auf den charmanten Unternehmer Cameron Beck trifft. Er lädt sie ein, für ihn zu arbeiten, um eine mächtige und streng geheime Technologie zu entschlüsseln. Ihre Neugier ist geweckt, und sie sagt zu. Doch als Iris entdeckt, welches gefährliche Potenzial die Technologie birgt, stiehlt sie das Tagebuch, das die Aktivierungssequenz des Geräts enthält und verschwindet.Eine unerbittliche Verfolgungsjagd nimmt ihren Lauf, die von Sardinien bis auf die belebten Straßen Roms führt. In einem höchst riskanten Spiel versucht Cameron die abgetauchte Iris zu finden. Schnell wird klar: Vertrauen ist gefährlich und Scheitern könnte katastrophale Folgen haben.Neben Niamh Algar ("Mary & George," "The Virtues") und dem Emmy-nominierten Tom Hollander ("The White Lotus", "Feud: Capote vs. The Swans") gehören zum Cast von "The Iris Affair" u.a. Kristofer Hivju ("Game of Thrones", "Force Majeure"), Harry Lloyd ("Arcane", "Marcella"), Meréana Tomlinson ("The Trials"), Sacha Dhawan ("The Great", "Doctor Who"), Maya Sansa ("Good Morning", "Night", "Dormant Beauty"), Peter Sullivan ("Poldark", "The Borgias"), Debi Mazar ("Younger", "Entourage"), Marco Leonardi ("Nuovo Cinema Paradiso", "Anime Nere"), Angela Bruce ("Silver Haze", "Doctor Who") and Lorenzo De Moor ("A Simple Favor 2", "Dolce Fine Giornata")."The Iris Affair" ist eine Koproduktion von Sky Studio und Fremantle. Wildside, ein Freemantle-Unternehmen, stellte Produktionsleistungen in Italien bereit. Regie führten Terry McDonough und Sarah O'Godman, als Serien Executive Producer fungiert Tim Bricknell ("The Power", "Taboo"). Susan E. Connolly und Ian Scot McCullough sind Episodenautoren. Executive Producer sind zudem Adrian Sturges für Sky Studio, Neil Cross und Terry McDonough sowie Jenni Sherwood und Dante Di Loreto für Fremantle.Ausstrahlung:Die acht Episoden der Sky Original Thrillerserie "The Iris Affair" startet noch 2025 auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/KJp1CEqJlrtY4KLQtQu1f7hBHT?domain=url.uk.m.mimecastprotect.com)Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/sH8KCBrDglUyW3jgijsGf2g8ZG?domain=wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 