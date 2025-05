Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 20

Actien-Börse Nr. 20

www.bernecker.info

Der tschechische Großaktionär überbietet mit einem Angebot den bisherigen Erstbieter um fast 30 %. Damit ist der Vorstand von PRO7 einverstanden. Die Klassenziele der Italiener sind völlig anders. Mit Unterstützung der Tschechen geht München davon aus, dass PRO7 als zweiter deutscher Privatsender erhalten bleibt und die Italiener aufgeben.Für knapp 4 Mrd. € Umsatz sind 1,55 Mrd. € Marktwert noch nicht das Ende der Fahnenstange. Immerhin arbeitet PROSIEBENSAT.1 mit schwarzen Zahlen und Gewinnschätzung 0,70 € je Aktie = KGV 8,8. PRO7 ist eine Dauerempfehlung und wer strategisch denkt, kann auch von Endzielen um 12 € ausgehen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die ersten Ansätze zur deutschen Konjunktur sind bescheiden, aber erkennbar- Die Investitionen sind für Deutschland die entscheidende Größe- Comeback-Spekulation in der deutschen Chemie- Gold benötigt eine Denkpause- Die Wall Street setzt weiterhin auf den "King of Deal"- ØRSTED steckt in einer satten Korrektur- Warren Buffett verlässt die KommandobrückeIhre Bernecker Redaktion /