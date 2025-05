Berlin - Die FDP möchte sich auf ihrem Parteitag am Freitag und Samstag von der Lindner-Ära distanzieren. Das sagte der einzige Kandidat für den Parteivorsitz, Christian Dürr, dem Focus. "Ich will, dass sich die Partei in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr so sehr auf eine Person konzentriert", erklärte er.Dürr werde auf dem Parteitag ein "breites und vielfältiges" Team vorstellen. Dazu gehört seine künftige Generalsekretärin Nicole Büttner, die er seine "Running Mate" nannte. "Das zeigt, wie ich Teamarbeit verstehe." Dürr wolle auf Augenhöhe mit ihr zusammenarbeiten.Auch die Europaabgeordnete Svenja Hahn möchte er enger ins Team einbinden. Sie soll neben Wolfgang Kubicki und Henning Höne eine seiner drei Vize-Vorsitzenden werden. In dieser Position werde sie für die Modernisierung der Partei zuständig sein. "Sie hat einen guten Überblick über die europäische liberale Parteienfamilie", sagte Dürr. Dadurch bringe sie viele frische Ideen mit."Wir werden damit den Konkurrenten in Deutschland eine Nasenlänge voraus sein." Mit Hahn möchte Dürr nach Vorbild der liberalen NEOS in Österreich Gesprächs-Foren mit Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft im ganzen Land organisieren.