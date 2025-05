Berlin - Der frühere SPD-Vorsitzende Franz Müntefering wollte nach eigenen Angaben nie selber Bundeskanzler werden. "Ich habe das nie angestrebt und hätte es auch nicht gut gemacht", sagte der 85-Jährige dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung". "Ich komme aus einer kleinen Welt, spreche nicht mal Englisch. Was hätte das für ein Bild in der Welt abgegeben?"Gefragt zum Thema Politische Kommunikation sagte Müntefering: "Man darf als Politiker nicht immer gleich drauflosplappern. Manche denken, ein gelungenes Gespräch bestehe darin, dass pausenlos geredet wird, aber das stimmt nicht." Manchmal müsse man Luft holen, nachdenken, eine Rückfrage stellen, so ein Gespräch sei weniger flüssig, aber wertvoll. "Es geht nicht darum, möglichst schnell zu antworten, sondern sein Gegenüber zu verstehen."Müntefering sagte der Zeitung weiter, dass ihm der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder nicht zum 85. Geburtstag im Januar gratuliert habe. Er räumt allerdings ein, dass er dies bei dessen 80. Geburtstag im Vorjahr auch nicht getan habe. Müntefering hatte Schröder nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 in einem Brief aufgefordert, sich von Putin zu distanzieren: "Er hat nicht darauf reagiert. Seitdem haben wir nichts mehr miteinander zu tun", so Müntefering.