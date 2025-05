EQS-News: E.ON SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

E.ON erhöht Dividende zum zehnten Mal in Folge Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit

Progressive Dividendenpolitik bekräftigt: E.ON schüttet 55 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 aus

Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der E.ON SE stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre mit großer Mehrheit von 99,92 Prozent für den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 55 Cent je Aktie auszuschütten. Mit der zehnten Erhöhung in Folge setzt E.ON seine progressive Dividendenpolitik fort. Die Dividende wird am 20. Mai 2025 ausgezahlt. Auch zukünftig will E.ON die Dividende weiter steigern, bis zum Jahr 2028 um bis zu fünf Prozent jährlich.



"E.ON hat im vergangenen Jahr seine führende Rolle bei der europäischen Energiewende erneut unter Beweis gestellt und sich robust gegenüber makroökonomischen und geopolitischen Risiken gezeigt", sagte E.ON-CEO Leonhard Birnbaum. "Europa steht vor einer tiefgreifenden Veränderung seiner Energieversorgung und -infrastruktur. Für E.ON bedeutet das Wachstumschancen für ein Jahrzehnt und darüber hinaus. Dieses Wachstum werden wir erschließen. Davon sollen unsere Aktionärinnen und Aktionäre auch in Zukunft profitieren."



Für das Geschäftsjahr 2024 entlastete die Hauptversammlung die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit von rund 98 bzw. rund 99 Prozent. Zudem wurden die beiden Aufsichtsratsmitglieder Deborah Wilkens und Rolf Martin Schmitz wiedergewählt. Ihre Amtszeiten wurden um jeweils drei Jahre verlängert. Die Aktionärinnen und Aktionäre billigten darüber hinaus die Vergütungssysteme für den Aufsichtsrat und den Vorstand.



Die Hauptversammlung von E.ON fand in diesem Jahr erneut virtuell statt. Alle registrierten Aktionärinnen und Aktionäre konnten sich während der Veranstaltung live zu Wort melden und Fragen stellen. Die Teilnahmequote lag wie in den Vorjahren auf hohem Niveau. Insgesamt waren mehr als 67 Prozent des Grundkapitals vertreten.



Mit einer Mehrheit von rund 70 Prozent wurde der Vorstand ermächtigt, auch in den kommenden zwei Jahren über die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung zu entscheiden. Bei der Entscheidung über das Veranstaltungsformat stehen insbesondere die Wahrung der Aktionärsrechte, die Inhalte der Tagesordnung sowie Kosten- und Nachhaltigkeitsaspekte im Vordergrund. E.ON hat seine digitalen Formate in den vergangenen Jahren umfassend weiterentwickelt, um den Aktionärinnen und Aktionären eine attraktive, informative und partizipative Veranstaltung zu bieten.



Eine Übersicht aller Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten sowie eine Aufzeichnung des öffentlichen Teils der Hauptversammlung steht ab sofort auf der E.ON-Website zur Verfügung:

https://www.eon.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html





