Technologie Aktien: Immer wichtiger: Diversifikation bei Tech-Aktien

Anzeige / Werbung Nach bisherigen Erkenntnissen aus der Berichtssaison: Diversifikation bei Tech-Aktien wird immer wichtiger Diversifikation im Tech-Bereich für Investoren vielleicht wichtiger denn je? Die bisherigen Erkenntnisse aus der Berichtssaison für das erste Kalenderquartal 2025 bestätigen die Sinnhaftigkeit einer bewertungssensitiven Portfolioausrichtung auf Nebenwerte. Insgesamt haben bereits mehr als 75 % der Marktkapitalisierung des S&P 500-Index berichtet. Wie erwartet konzentrierten sich die Analystencalls vor allem auf Themen rund um den Einfluss der US-Handelspolitik, das Verhalten der US-Konsumenten und den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Unternehmen. Die Ergebnisse für das erste Quartal fielen überwiegend positiv aus und die Unternehmenslenker zeigten sich für die kommenden Monate noch relativ optimistisch, betonten aber immer wieder die hohe Unsicherheit, die von der US-Handelspolitik ausgeht, und korrigierten teilweise ihren Ausblick für das Gesamtjahr nach unten oder setzten diesen aus. Auch die Analysten wurden vorsichtiger und korrigierten ihre Gewinnschätzungen leicht nach unten. Dies führte zusammen mit der Kurserholung des S&P 500-Indexes dazu, dass dieser nun sogar zu einem höheren Gewinn-Multiple handelt als vor "Liberation Day".



Warum auch im Bereich der Technologie-Aktien Diversifikation jenseits von Big Tech wichtig sein könnte: Mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, die hohe Konzentration einschlägiger Indizes auf ein paar wenige Big-Tech-Titel und das relativ hohe Bewertungsniveau ist Diversifikation aus Sicht von TEQ Capital vielleicht aktuell wichtiger denn je! Interessanteste Investmentchancen sind abseits der großen US-Indizes im Bereich der globalen Nebenwerte zu finden. Starke Unternehmen, die im Schatten der Glorreichen Sieben kaum Beachtung fanden und auf historisch niedrigen Bewertungsniveaus rangieren, konnten in den letzten Monaten von diesem Potenzial profitieren.





(Quelle Bloomberg: Entwicklung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses des S&P 500-Indexes.) Für den Technologiesektor war in diesem Quartal besonders wichtig, dass die großen US-Hyperscaler und Tech-Unternehmen weiter in den massiven Ausbau der KI-Infrastruktur investieren und diesen teilweise sogar beschleunigen (siehe Meta). Die Investitionen betreffen sowohl die Rechenzentrumsinfrastruktur (z.B. Transformatoren, Kühlung, Verkabelung) als auch Rechenchips (GPUs, CPUs, Speicher), was sich positiv auf die Ergebnisse und den Ausblick vieler KI-Ausrüster ausgewirkt hat, nicht zuletzt auch in Nebenwerteportfolios. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass KI einer der wichtigsten Megatrends der kommenden Jahre sein wird, und sehen an verschiedenen Stellen der KI-Wertschöpfungskette interessante Nebenwerte, die von diesen Entwicklungen profitieren. Wir glauben, dass dieser Trend zusammen mit den Megatrends rund um Elektrifizierung und Digitalisierung zu wichtig ist, um dort in den nächsten Jahren nicht investiert zu sein - trotz aller Unsicherheit an den Märkten. Während die makroökonomischen Entwicklungen und Trends nur sehr schwer vorherzusagen sind - vor allem kurzfristig, fokussieren wir uns, wie gewohnt, auf die langfristige Entwicklung unserer Portfoliounternehmen.



(Dies ist weder eine Anlageberatung, noch eine Fonds- oder Einzeltitelempfehlung! Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie und kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte informiert euch vor einer Geldanlage über die Risiken und beachtet unsere Offenlegungen.) Autor: Mike Judith, COO TEQ-Capital

