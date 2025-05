Der April ist der neue Mai. Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland erreichte im April fast so hohe Werte, wie sie normalerweise erst im Mai auftreten. Im April 2025 lag die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 145 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) hervor. Das ist deutlich mehr als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat April mit 117 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat. ...

