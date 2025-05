Carmignac: Handelskrieg zwischen den USA und China: die Kunst des Scheiterns

15.05.2025 -

In nur drei Monaten hat Präsident Trump die geopolitische Ordnung nach 1945 zu Grabe getragen, das Welthandelsregime auf den Kopf gestellt, die Glaubwürdigkeit des wirtschaftspolitischen Rahmens der USA (Unabhängigkeit der Federal Reserve (FED), fiskalische Leitplanken) geschwächt und die Grenzen der Exekutivgewalt in der Einwanderungspolitik getestet, so dass eine Verfassungskrise droht. Abgesehen von einem Einbruch der Einwanderungsströme (der Mitte 2024 einsetzte) hat dieser politische Wirbelsturm nur wenig bewirkt. An der geopolitischen Front wütet der Krieg im Gazastreifen und in der Ukraine weiter, die Wasserstraße am Roten Meer ist immer noch geschlossen und der Iran reichert weiterhin Uran an. Was die Binnenwirtschaft betrifft, so steigt das Haushaltsdefizit weiter an, und Umfragen deuten darauf hin, dass das Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen zusammengebrochen ist1. Auf den Finanzmärkten sind Aktien, Anleihen und der Dollar im Gleichschritt gesunken, was eine gefährliche Umkehrung der normalen Korrelation darstellt, die für die globale Reservewährung gelten sollte.

Die Marktturbulenzen zwangen Trump, die meisten seiner "gegenseitigen" Zölle auf Eis zu legen. Die Anleihen-Vigilanten haben Trumps Bluff durchschaut und gewonnen. Aber die 145%igen Zölle auf China bleiben weitgehend bestehen. Der Vorsitzende Xi testet nun Trumps Entschlossenheit in Bezug auf sein De-facto-Handelsembargo gegen China. Doch Trump scheint seine eigene Verhandlungsposition gründlich falsch eingeschätzt zu haben.

In einer Art Wirtschaftskriegserklärung glaubt Trump, dass er die Oberhand hat, weil die USA "der schöne Laden sind, von dem jeder ein Stück haben will". "Es gibt keine größere Gefahr, als den Gegner zu unterschätzen", schrieb Sun Tzu in dem chinesischen Klassiker Die Kunst des Krieges, und genau das scheint der Autor von "The Art of the Deal" (Die Kunst des Handelns) zu tun.

Ich räume ein, dass China auf dem Papier der Verlierer dieses gegenseitigen Handelsembargos ist. Seine Ausfuhren in die USA machen etwa 3,4 % seines BIP aus (in Bezug auf die Wertschöpfung und unter Berücksichtigung möglicher Umschlagswege durch Drittländer), während der Anteil der USA nur 1,0 % beträgt2. Die Achillesferse der USA ist jedoch die Preissetzungsmacht der chinesischen Exporteure.

Im Konsumgütersektor (44 % der chinesischen Ausfuhren in die USA) entfallen 30 % der US-Einfuhren auf China, wobei einige Produkte wie Laptops (78 %), Smartphones (76 %), Spielzeug (66 %), und Schuhe (58 %)3 eine dominante Stellung einnehmen. Berücksichtigt man die durch die Sektoren Vertrieb, Marketing und Einzelhandel hinzugefügte Gewinnspanne, so machen Konsumgüter "made in China" etwa 14 % des gesamten US-Warenverbrauchs ohne Lebensmittel und Energie aus4. Sollte sich der Zollsatz von 145 % durchsetzen, besteht die Gefahr eines "plötzlichen Stopps" dieser Einfuhren in die USA (wie der derzeitige Zusammenbruch der Containerverladung auf der China-USA-Route nahelegt) und eines nichtlinearen Anstiegs der Einzelhandelspreise, der von Engpässen begleitet wird, die an die Covid-Krise erinnern.

Im Sektor der Vorleistungsgüter ist die zentrale Rolle Chinas noch eklatanter. Auf das Land entfallen 40 % der weltweiten Produktion5, und laut Richard Baldwin von der IMD Business School ist China in allen Sektoren des verarbeitenden Gewerbes der USA mit Ausnahme der pharmazeutischen Industrie direkt oder indirekt der erste ausländische Lieferant, auf den durchschnittlich 3,5 % der gesamten Vorleistungen (einschließlich der im Inland bezogenen) entfallen6. Dieses Verhältnis ist dreimal so hoch wie das des chinesischen verarbeitenden Sektors. Auf einer detaillierteren Ebene wissen wir auch, dass China bei bestimmten Zwischenprodukten wie verarbeiteten Seltenen Erden (70-100 %), Solarpanelen (90 %), Lithium-Ionen-Batterien (76 % der weltweiten Kapazität) und pharmazeutischen Wirkstoffen (46 % direkt und über Indien) eine Quasi-Monopolstellung innehat7. All diese Vorleistungen sind für kritische Sektoren wie Verteidigung, Automobilbau, Luft- und Raumfahrt und Pharmazeutika von entscheidender Bedeutung.

Ein Quasi-Embargo der USA gegen China würde mit Sicherheit zu einer politisch verheerenden zweiten Inflationswelle und einer Lähmung in genau den Sektoren führen, die Trump aus Gründen der nationalen Sicherheit und des sozialen Zusammenhalts wiederbeleben möchte. In China wäre der Schlag gegen die Exporte ein deflationärer Schock, der die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben würde, aber China hätte immer noch eine nahezu ausgeglichene Leistungsbilanz, was es ihm ermöglichen würde, den wertvollen fiskalischen Spielraum zu nutzen, den es seit Jahren angespart hat. Aus ideologischen Gründen hat China immer gezögert, seinen Binnenkonsum anzukurbeln, aber Trump würde ihm ein zwingendes geopolitisches Argument liefern, dies zu tun. In den USA hingegen würde die Rückkehr der Inflation die FED daran hindern, die Zinssätze vor Ende 2025 zu senken, während höhere Anleiherenditen die Möglichkeit, mit fiskalischen Impulsen zu reagieren, weiter einschränken würden. Man könnte auch hinzufügen, dass die Schmerztoleranz entscheidend sein wird, und eine totalitäre Gesellschaft, die wie China unter ständiger Cyber-Überwachung steht, ist in der Lage, wirtschaftliche Schmerzen länger zu ertragen als eine demokratische Gesellschaft, die zweijährigen Wahlzyklen unterliegt.

Neben den Lieferketten verfügt China über ein weiteres Hebelinstrument: die Finanzierungsketten. China verfügt über eine Kriegskasse von rund 3 Billionen Dollar an liquiden US-Vermögenswerten (vor allem Treasuries und Agencies) durch die Bestände seiner Zentralbank, der Hongkonger Währungsbehörde und der großen öffentlichen Geschäftsbanken8. China könnte diese Bestände schrittweise in Nicht-US-Reserven (Bundesanleihen, JGB, Gilts usw.) umtauschen, um den Abwärtsdruck auf den USD und die US-Anleihemärkte aufrechtzuerhalten. China würde daraus einen doppelten Nutzen ziehen, den es glaubhaft leugnen kann. Erstens würde der Renminbi-Wechselkurs die Dollar-Abwertung huckepack nehmen, um seine Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen, ohne das Risiko einzugehen, durch eine Abwertung gegenüber dem USD Kapitalabflüsse auszulösen oder Trumps Zorn auf sich zu ziehen. Zweitens würde ein solcher Schritt andere G10-Zentralbanken dazu zwingen, die Zinssätze zu senken, um den Druck auf ihre Währungen zu mindern, und damit der People's Bank of China mehr Spielraum für eine Lockerung ihrer eigenen Geldpolitik geben. Umgekehrt würde ein schwächerer Dollar den Inflationsdruck in den USA verstärken, und höhere Anleiherenditen würden Trumps finanzpolitischen Spielraum verringern.

Es ist klar, dass die entscheidende Rolle, die China in den USA spielt, bedeutet, dass Xi Trump in einen wirtschaftlichen Zermürbungskrieg zwingen könnte, obwohl der US-Präsident auf einen Blitzsieg gehofft hatte. Für einen Mann, der einmal schrieb: "Wenn du nicht lieferst, werden die Leute es irgendwann kapieren", sehen die Dinge langsam mehr als nur ein wenig prekär aus. Vielleicht muss er sich bald geschlagen geben.

1Universität von Michigan, Umfrage zur Verbraucherstimmung, April 2025. 2OECD TiVA-Datenbank. 3UN ComTrade-Datenbank. 4San Francisco FED " Der US-Anteil von "Made in China"". 5OECD TiVa-Datenbank. 6R. Baldwin et al. "Hidden exposure measuring US supply chain reliance", Brookings Paper. 7Erklärung von Stephen W. Schondelmeyer vor dem House Ways & Means Committee, Feb. 2024. 8PBoC, HKMA.

