Jena - Forscher der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben gemeinsam mit internationalen Partnern eine Software entwickelt, die die genetische Analyse von Viren deutlich beschleunigt. Das Werkzeug namens Vclust kann Millionen viraler Genome innerhalb weniger Stunden analysieren und nach Ähnlichkeit gruppieren, teilte die Universität am Donnerstagnachmittag mit.Bisher fehlten leistungsfähige Methoden, um die riesigen Datenmengen aus der Metagenomik zuverlässig zu vergleichen und zu klassifizieren. Vclust kombiniert drei Komponenten: Es erkennt ähnliche Genome, berechnet die genetische Übereinstimmung und sortiert die Genome automatisch in Gruppen. Die Ergebnisse stimmten gut mit der offiziellen Virusklassifikation überein, teilte Universität weiter mit.Die Software steht als Open Source zur Verfügung und kann auch über einen Webservice genutzt werden. Sie könnte künftig eine wichtige Rolle bei der Katalogisierung neuer Viren und in der medizinischen Forschung spielen. Das Projekt wurde unter anderem durch den Exzellenzcluster "Balance of the Microverse" der Universität Jena gefördert.